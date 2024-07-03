Спасатели Подмосковья нашли пенсионера, который заблудился в лесу

Во вторник, 2 июля, работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками лесхоза и добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» приняли участие в поисках пожилого мужчины, который заблудился в лесном массиве в районе садового товарищества «Ольгино» Можайского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника ПСЧ-308 Роман Протасевич рассказал, что в единую службу экстренных вызов «Система-112» обратилась женщина и рассказала, что ее 77-летний супруг отправился в лес за грибами, а позже позвонил ей и объяснил, что заблудился и не может выйти из чащи.

«У грибника с собой был заряженный телефон, но дозвониться до него было сложно, так как сигнал сотовой связи слабый и непостоянный. Прибыв в район поиска, спасатели начали прочесывать лес, работая на отклик. Спустя время отряда «ЛизаАлерт» удалось запеленговать место нахождения потеряшки, после чего они привлекли вертолет. К счастью, пилоту удалось обнаружить мужчину и переправить его из лесного массива. После чего пенсионера передали взволнованным родственникам. В медицинской помощи грибник не нуждался», — заключил Протасевич.

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