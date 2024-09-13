Спасатели Подмосковья контролируют пожарную обстановку в регионе с воздуха

В связи с установившейся в Подмосковье теплой и сухой погодой на всей территории региона действует 4-й, а на юго-востоке — 5-й, самый высокий класс пожарной опасности. Поисково-спасательный отряд № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» осуществляет контроль за пожарной обстановкой не только на земле, но и с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Специалисты авиационной поисково-спасательной группы на самолетах «Cessna-172/182» ежедневно осуществляют воздушную разведку очагов пожаров на землях населенных пунктов, лесного фонда и заповедников. При обнаружении возгораний в течение трех минут к оперативному дежурному ГКУ МО «Мособлпожспас» поступает информация с координатами «дымящихся» точек и удаленностью их от населенных пунктов. Практически сразу из близлежащих пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия отправляются пожарные расчеты для устранения возгорания. Подобная система реагирования позволяет затушить природный пожар на начальной стадии и не допустить осложнения обстановки», — сказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда № 1 (специализированного) ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрий Объедков.

Он добавил, что специалисты авиационной поисково-спасательной группы ГКУ МО «Мособлпожспас» ежедневно обнаруживают по два — три очага пожара.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.