Спасатели Луховиц прошли аттестацию на подтверждение квалификации

Аттестация сотрудников прошла на базе 229-й пожарно-спасательной части в городском округе Луховицы. В испытаниях приняли участие 108 кандидатов. Спасатели продемонстрировали навыки в теоретической, медицинской, альпинистской и противопожарной подготовке, а также выполнили нормативы по радиационной, химической и биологической защите и работе с аварийно-спасательным инструментом.

Заместитель начальника территориального управления Андрей Григорьев пояснил, что аттестация проводится для оценки специальной и физической подготовки спасателей, а также их готовности к ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Кандидаты сдавали теоретический экзамен, отвечали на вопросы по пожарной тактике и демонстрировали правильность надевания защитного костюма Л-1.

В рамках альпинистской подготовки участники показывали умение вязать различные спасательные узлы. Особое внимание уделялось медицинской подготовке и оказанию первой помощи пострадавшим. По итогам аттестации большинство сотрудников успешно подтвердили свою квалификацию, отметил Андрей Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.