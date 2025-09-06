«Спасают свой хлам»: барнаульская чиновница обозвала пенсионеров тараканами

В Барнауле местная чиновница назвала тараканами горожан, которые спешно убирали свои прилавки во время ликвидации стихийного рынка. Позднее она удалила свой пост в мессенджере, сообщает Baza .

Стихийный рынок Докучаево существует на улице Попова уже много лет. Из-за жалоб жителей администрация Ленинского района совместно с сотрудниками полицией регулярно разгоняет торговцев, составляет протоколы и вывозит оставленный мусор.

Во время одного из таких рейдов сотрудница администрации поделилась в WhatsApp* фотографией, на которой люди убирают свои торговые места.

«Тараканы спасают свой хлам. Сегодня я добрая, а тракторист нет, не повезло», — с иронией подписала чиновница свой пост.

«Люди, в том числе старики, изображенные на фото, выходят торговать не из-за того, что сегодня „луна в стрельце“, а из-за безысходности и бедности! Но это не дает права человеку, находящемуся на службе и являющемуся представителем этого государства, называть людей тараканами!» — возмутились действиями чиновницы в местные жители в соцсетях.

В администрации Ленинского района также отреагировали на произошедшее. Там пришли к выводу, что поскольку фото было размещено в статусе WhatsApp*, а не в публичном посте в соцсетях, то это не является серьезным нарушением. Кроме того, позднее чиновница удалила публикацию.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.