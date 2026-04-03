Создается прецедент: юрист прокомментировал решение суда по вечеринке БДСМ

Решение Калининградского суда о БДСМ, которое противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям РФ, может лечь в основу будущих схожих дел, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

Ранее некоторые СМИ написали, что суд в Калининградской области в октябре 2025 года оштрафовал Центр исторической реконструкции «Кауп» на 1 млн рублей. Его признали виновным в пропаганде нетрадиционных отношений из-за проведения в июле БДСМ-вечеринки и размещении фотоотчета с нее. Полно решение суда появилось только сейчас.

«Данное дело несомненно создаст прецедент по будущим делам. Чтобы избежать штрафов, не стоит публиковать любые материалы с подобных встреч, и никак их не афишировать», —сказал Костин.

Как уточнил юрист, сложно сказать, что именно может попасть под статью 6.21 КОАП РФ, поэтому следует исходить из общей политической и общественной обстановки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.