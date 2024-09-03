«Совсем другие»: участница СВО рассказала о женщинах на фронте

Военнослужащая: у бойцов может возникнуть страх при работе с женщинами на фронте

Участница специальной военной операции, оператор БПЛА с позывным Феникс рассказала о том, как мужчины на фронте относятся к женщинам, сообщает «ФедералПресс» .

«Первая концепция — что мужчины будут плохо относиться и делать непристойные предложения. Такого никогда не было. Они подходят и говорят: „Если кто-то себя плохо поведет, ты только скажи“», — заявила военнослужащая.

Например, встречая незнакомую девушку в магазине, военнослужащие обычно угощают ее шоколадкой, на этом общение заканчивается. Все по-другому при совместной работе: у мужчин могут возникнуть страхи из серии «женщина за рулем».

Дело в том, что женщина на фронте отличается сильным характером. Она пошла на большие жертвы ради патриотических убеждений, и мужчины не всегда сразу понимают, как с ней взаимодействовать.

Ранее сообщалось, что на передовую в Курске отправили подразделение ВСУ из бывших заключенных-мародеров. Они избегают прямого столкновения с российскими морпехами.