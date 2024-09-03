В Курскую область отправили подразделение из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и предпочитают избегать прямого столкновения с российскими морпехами, пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

«С ними рядом командования нет, они занимают оборону самостоятельно, делают что хотят. Мародерят. В стрелковый бой не вступают. После нашего огневого поражения они просто бегут» — отметил командир батальона российских морпехов.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Андрей Анисимов рассказал, что руководство скрывало от военных информацию о вторжении в Курскую область до момента, пока они не пересекли границу, а тех, кто отказывался наступать на российскую деревню, расстреливали своих же.