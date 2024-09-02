Пленный ВСУ рассказал о расстреле мобилизованных украинцев за отказ атаковать РФ

Пленный боец Вооруженных сил Украины Андрей Анисимов рассказал, что руководство скрывало от военных информацию о вторжении в Курскую область до момента, пока они не пересекли границу, а тех, кто отказывался наступать на российскую деревню, расстреливали свои же, сообщает Минобороны РФ .

«Меня на улице словили, я шел с магазина. Мне повестку дали. И через день сказали явиться. Нам уже сказали, когда мы были на территории Российской Федерации. Нам сказали, нужно проехать через деревню и за деревней окопаться. <…> Нам не сказали, что мы будем возле границы с Российской Федерацией», — рассказал Анисимов о том, как оказался в рядах ВСУ, а после — в Курской области России.

Анисимов уверен, что командир его подразделения знал, что ВСУ уже пересекли границу с Россией. Он также отметил, что командование пыталось внушить бойцам, что в России плохо, но, попав в плен, он убедился в обратном.

Боец ВСУ попал в плен после того, как оказался ранен и завален телами сослуживцев после выполнения боевой задачи ВС РФ. Российские военнослужащие достали его, оказали первую помощь, затем предложили еду и воду.