Современный подход: врач рассказала о косметике для мужчин

Хирург Байрамукова: сейчас уже никого не удивишь косметикой для мужчин

Пластический хирург Мадина Байрамукова заявила, что современные мужчины начали осознанно заботиться о внешности. Они используют специальные средства для кожи и волос, сообщает Life.ru .

По ее словам, в отличие от женской, мужская косметика содержит успокаивающие компоненты: представителям сильного пола требуется уход за кожей после бритья, а также парфюмерные композиции. Мужчины предпочитают более выраженные ароматы.

«Различия и особенности есть и в работе женского, и мужского организма. Они связаны с выработкой гормонов, потоотделением, активностью сальных желез. Мужская кожа считается более плотной по структуре, но она становится тонкой раньше, чем женская», — сказала доктор.

Что касается средств для волос, то женщины чаще выбирают восстанавливающие средства, а мужчины — стандартное очищение или средства против перхоти.