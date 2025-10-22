Современные технологии на службе у сельского хозяйства Домодедова

Новая ферма племзавода «Повадино» на 1200 голов — один из самых масштабных проектов в сфере сельского хозяйства округа. Познакомиться с передовыми решениями, которые здесь реализуются, приехала глава городского округа Евгения Хрусталева, а также заместитель председателя Московской областной Думы Александр Наумов и депутаты совета депутатов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На ферме применяются инновационные технологии, позволяющие повысить эффективность производства и улучшить условия содержания животных.

Биоразлагаемая установка — благодаря новой системе жидкий навоз перерабатывается в сухую фракцию, которую затем используют в качестве подстилки. Это современное и экологичное решение, позволяющее минимизировать отходы и рационально использовать ресурсы.

Искусственный интеллект — система на базе ИИ следит за процессом дойки, активностью животных, анализирует поведение и помогает специалистам вовремя реагировать на любые отклонения.

Беспривязное содержание — животные будут находиться в просторных помещениях, свободно передвигаясь по коровнику. Такой формат комфортнее для коров и способствует увеличению надоев.

Площадь нового комплекса превышает 30 тысяч квадратных метров. Здесь разместят два коровника, родильное отделение, склады для кормов, административный корпус, биореактор и учебный центр для подготовки кадров.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева отметила важность поддержки предприятий, которые развивают сельское хозяйство и внедряют современные технологии:

«Вы сохраняете традиции, развиваете производство и внедряете технологии. Это пример того, как классический труд аграриев сочетается с современными решениями», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Заместитель председателя Московской областной Думы Александр Наумов добавил, что развитие агропромышленного комплекса остается одной из приоритетных задач региона:

«Несмотря на урбанизацию, Московская область должна сохранять лидерство в производстве молока и продовольственной безопасности. Такие проекты показывают, что это возможно», — отметил Александр Наумов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.