Совет депутатов Подольска наградил волонтеров за активную помощь участникам СВО

Совет депутатов городского округа Подольск наградил медалями и почетными грамотами 14 волонтеров, проявивших активную гражданскую позицию в личных и общественных инициативах, направленных на поддержку специальной военной операции. Об эом сообщает пресс-служба администрации округа.

В акции приняли участие депутаты Наталья Квашенникова, Олег Паскарь, Алексей Стулов.

Медаль Совета депутатов округа «За плодотворный труд» получили сотрудник теротдела администрации округа в Климовске Галина Никитина, пенсионеры Клара Шишова, Валентина Мохначева, Наталья Васильева.

Почетные грамоты вручили Галине Солоповой, Ольге Воробьевой, Татьяне Рогутовой, Ледии Латыповой, Галине Савиловой. Также Левану Гарибову, Михаилу Рейдес, Ольге Никулиной, Наталье Пушкиной, Наталье Сафроновой.

Награжденные активно участвуют в волонтерских проектах по сбору гуманитарной помощи и одежды для участников СВО, привлекают других и координируют их действия. Недавно они передали около 600 кг гуманитарной помощи в Белгородскую область для 69-го мотострелкового полка.

В Подольске депутаты и жители активно помогают защитникам и участвуют в волонтерской деятельности. Передать все необходимое можно через Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1, и сортировочный пункт на ул. Парковой, 34.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8(496)750-04-93.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.