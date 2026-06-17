Совет депутатов Долгопрудного объявил конкурс на пост главы

Заседание Совета депутатов прошло 17 июня в администрации Долгопрудного, где депутаты объявили конкурс по отбору главы округа и утвердили положение о его проведении. В работе участвовал временно исполняющий полномочия главы Сергей Иванов. Также парламентарии приняли ряд бюджетных и организационных решений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередное заседание Совета депутатов Долгопрудного состоялось 17 июня в здании администрации округа. Его провел исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов Дмитрий Балабанов. В работе также принял участие временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Иванов.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели и приняли ряд изменений и дополнений в действующие нормативные документы. Основным вопросом повестки стало объявление конкурса по отбору главы городского округа Долгопрудный. Депутаты утвердили положение о порядке проведения конкурса и обсудили состав конкурсной комиссии. Эта процедура является стандартной при выборе руководителя муниципалитета.

Кроме того, Совет депутатов принял проект решения «Об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2025 год» и утвердил план работы на второе полугодие 2026 года. Также были рассмотрены другие вопросы, в том числе организационного характера. Все решения по вынесенным на повестку проектам депутаты приняли единогласно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.