Совещание по вопросам безопасности в школах прошло в Одинцовском округе

В администрации Одинцовского округа 25 декабря прошло совещание, посвященное обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, спортивных объектах и культурных заведениях. Во встрече приняли участие глава Андрей Иванов, профильные заместители, представители силовых структур и директора школ. Основной темой стало обсуждение общих требований к антитеррористической защите. Они включают организацию контрольно-пропускных пунктов, установку металлодетекторов, систем видеонаблюдения, физическое ограждение территории и контроль доступа. Все выполненные мероприятия должны быть отражены в паспорте безопасности объектов сферы образования, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В центре внимания — вопрос безопасности в школах, спортивных и культурных учреждениях, а также в местах массового пребывания людей. Обсудили, как на практике организован контроль на входе, как работают камеры и металлодетекторы, обеспечивается охрана территорий и доступ в здания. Отдельно рассмотрели взаимодействие с Росгвардией и правоохранительными органами, а также качество работы частных охранных предприятий», — сообщил Андрей Иванов.

Также на совещании обсудили вопросы профилактики деструктивного поведения школьников. В учебных заведениях постоянно проводится работа по взаимодействию с обучающимися: вовлечение в активную деятельность, поддержка и развитие ученического самоуправления, организация отдыха и занятости в каникулы и многое другое. В частности, на регулярной основе проводится цикл внеучебных занятий «Разговоры о важном». Андрей Иванов особо подчеркнул, что такие мероприятия не должны носить формальный характер, необходимо действительно заинтересовать ребенка. Большое внимание уделяется и психологической поддержке: психологи проводят тестирование старшеклассников для оценки факторов риска, способствующих возникновению проблем у подростков.

Важная тема встречи — обеспечение безопасности в предстоящие праздники. Эта работа ведется досуговыми учреждениями в тесном контакте с Отделом организации территориальной безопасности Администрации Одинцовского округа и органами полиции. На мероприятиях, где планируется менее 500 участников, охрана ведется силами частных охранных предприятий, на более массовых встречах привлекаются сотрудники полиции, а также дополнительные наряды и спецтехника.

Основная часть новогодних мероприятий проводится в Домах культуры. В каждом ДК усилен режим охраны силами ЧОП. Кроме того, проводится ежедневный мониторинг посещаемости и инцидентов. Ключевые массовые мероприятия, такие, как «Социальная елка» главы округа, прошли на текущей неделе — за это время не было зафиксировано ни одного нарушения порядка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.