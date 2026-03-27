Сова ударилась об стену и отказалась взлетать в Москве

Фото - © Медиасток.рф

В поселке Фабрики имени 1 мая в районе Щербинка Новомосковского административного округа утка запуталась в рыболовных снастях и зацепилась об ветки. На улице Южнобутовская сова ударилась об стену и не могла взлететь, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Утром 27 марта в 112 позвонили очевидцы и попросили помочь птицам. На место выехали сотрудники департамента.

Спасатели смогли освободить утку. У нее было повреждено крыло.

Также сотрудники ДГОЧС сачком поймали сову. Обеих птиц передали в Центр спасения диких животных.

На опубликованных фото спасатель ДГОЧС помог выпутаться из веток утке. На другом снимке сотрудник Департамента вытащил из ямки сову.

