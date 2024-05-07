Соцработники центра «Коломенский» внедряют инновационную технологию «Су-Джок»

Инновационная технология «Су-Джок», которую успешно внедряют соцработники комплексного центра «Коломенский», является важным инструментом для поддержания граждан пожилого возраста и инвалидов в состоянии активного и самостоятельного образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Методика самомассажа на болезненные точки с применением различных методов воздействия, таких как механический массаж, магнитное поле, биологическая сила живых семян, прогревание и цвет, имеет положительный эффект на состояние здоровья и самочувствие людей.

Участница программы, Маида Кузьминична Трофимова подчеркнула, что кроме правильного выполнения упражнений, также важно создание благоприятной психологической атмосферы во время занятий. Установление доверительных отношений между социальными работниками и клиентами играет ключевую роль в успехе применения данной техники.

Благодаря участию более 40 получателей социальных услуг в программе, можно сделать вывод о значительной востребованности и полезности инновационной технологии «Су-Джок» в работе с целевой аудиторией.

Развитие и внедрение подобных методик в сфере социального обслуживания демонстрирует стремление к инновациям и улучшению качества жизни людей, нуждающихся в поддержке и реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.