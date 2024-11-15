Социолог Кагарлицкий* потребовал не включать его в списки на обмен

Социолог Борис Кагарлицкий* потребовал не включать его в списки на обмен заключенными. Он не хочет покидать российскую тюрьму и уезжать из страны, сообщает РБК .

Публицист на фоне новостей о новом обмене заключенными с США завил, что не хочет уезжать из своей родной страны. По его словам, он не видит для себя никакой пользы в эмиграции.

«Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — написал социолог.

Кагарлицкий* пообещал подать в суд на любое иностранное государство по обвинению в похищении, если его включат в списки на обмен. Он добавил, что высылка из страны уже давно практикуется как «мягкая форма репрессий». Публицист осудил это.

Он также призвал других заключенных не покидать страну. Организаторов обмена мужчина попросил включать в списки только тех, кто четко уверен, что хочет уехать.

Ранее апелляционный суд заменил Кагарлицкому* штраф на 5 лет колонии общего режима. По версии следствия, он разместил видеоролик, в котором оправдывался терроризм.

* Признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов