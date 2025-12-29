Социальный фонд объявил график работы клиентских служб в новогодние праздники

Клиентские службы отделения Социального фонда России по Москве и Московской области завершат прием граждан 30 декабря 2025 года и возобновят работу 5 января 2026 года, сообщает пресс-служба социального фонда России.

Клиентские службы Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области будут работать по обычному графику до 30 декабря 2025 года включительно. В этот день прием граждан завершится в 18:00.

В период новогодних праздников жители региона смогут обратиться в клиентские службы 5 января 2026 года с 10:00 до 15:00. В этот день будут открыты 45 офисов в Москве и 36 — в Московской области.

С 12 января 2026 года обслуживание граждан возобновится по стандартному расписанию. Актуальная информация о работе отделений размещена на официальном сайте Социального фонда в разделе «Гражданам».

Во время праздничных дней услуги фонда доступны через портал госуслуг. Электронные сервисы позволяют оформить большинство выплат и мер социальной поддержки дистанционно.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01 или подписаться на официальные страницы фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МАХ, Телеграм.

В Московской области статусом органа опеки и попечительства наделили министерство социального развития. Оно помогает недееспособным гражданам, тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Кроме того, в его компетенции – сфера социальной защиты. На выплаты, льготы и другую соцпомощь могут рассчитывать многодетные семьи, инвалиды и их родственники, пенсионеры, малоимущие, люди в сложной жизненной ситуации и иные категории граждан.