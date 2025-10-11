Сотрудники щелковского предприятия приняли участие в первом Всероссийском Агродиктанте

Так, 25 сотрудников компании приняли участие в первом Всероссийском Агродиктанте, который состоялся в рамках проекта «Российское село». Участникам предстояло ответить на 30 вопросов, посвященных агропромышленному комплексу, экологии, биологии и развитию сельского хозяйства России.

«Щелково Агрохим — лидер в области производства отечественных средств защиты и питания растений. Сегодня в портфеле компании более 180 препаратов и свыше 120 патентов на собственные изобретения. Это яркий пример успешного развития российского научно-промышленного потенциала», — отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты г. о. Щелково Антон Малинин.

В сентябре «Щелково Агрохим» вошел в Книгу рекордов России за самый высокоурожайный сорт сои «Тейри» собственной селекции. Урожайность составила 47,96 центнера с гектара.

