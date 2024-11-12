Сотрудники полиции Кузбасса рассказали, как раскрывают сложные преступления

Сотрудники полиции Кузбасса рассказали о своей работе и нескольких способах, помогающих им раскрывать сложные преступления. Начальник отдела криминалистических экспертиз, подполковник Игорь Уразов отметил, что экспертно-криминалистическая служба региона была создана в 1943 году с одного человека, а сейчас в ней трудятся почти 300 специалистов, выполняющих 46 из 53 возможных экспертиз. Часть экспертиз передается в другие регионы или специалистам из иных ведомств, сообщает Сiбдепо .

Экскурсия по центру полиграфа предлагает участникам почувствовать себя обвиняемыми, пройдя тест на детекторе лжи. Специалист Евгения Култаева объяснила, что заключение эксперта может использоваться в суде только с согласия человека.

Процедура включает подключение датчиков, фиксирующих реакции на вопросы и даже минимальные движения. Несмотря на попытки использовать «лайфхаки» для обмана, полиграф выявляет ложь благодаря специфическим реакциям организма. Многие обвиняемые приходят, надеясь доказать свою невиновность, и те, кто отказывается от теста, вызывают подозрения у судей.

Следственный эксперимент показал, как криминалисты тщательно работают на местах преступлений. Эксперт Артем Михаленко продемонстрировал, что в чемодане криминалиста находятся перчатки, осветители и дактилоскопические порошки для снятия отпечатков пальцев.

Даже если преступник пытается не оставить следов, криминалисты могут обнаружить невидимые биологические следы, такие как чешуйки кожи и ДНК, что делает их работу эффективной и точной.

Начальник отдела фоноскопических и лингвистических экспертиз Екатерина Некипелова может по переписке в соцсетях определить пол, возраст и личностный портрет человека. Она проводит автороведческую экспертизу, чтобы выявить связи между участниками ОПГ, используя тексты, поступающие из интернета, включая оскорбления и клевету.

Некипелова рассказала о случае, когда анонимная записка о теракте, принесенная в полицию мужчиной, на самом деле была написана женщиной, что подтвердилось ее анализом. Даже смайлики могут выдать авторство текста, так как каждый человек использует свои любимые эмодзи.