Сотрудники полиции Кузбасса рассказали, как раскрывают сложные преступления
Сотрудники полиции Кузбасса рассказали о своей работе и нескольких способах, помогающих им раскрывать сложные преступления. Начальник отдела криминалистических экспертиз, подполковник Игорь Уразов отметил, что экспертно-криминалистическая служба региона была создана в 1943 году с одного человека, а сейчас в ней трудятся почти 300 специалистов, выполняющих 46 из 53 возможных экспертиз. Часть экспертиз передается в другие регионы или специалистам из иных ведомств, сообщает Сiбдепо.
Экскурсия по центру полиграфа предлагает участникам почувствовать себя обвиняемыми, пройдя тест на детекторе лжи. Специалист Евгения Култаева объяснила, что заключение эксперта может использоваться в суде только с согласия человека.
Процедура включает подключение датчиков, фиксирующих реакции на вопросы и даже минимальные движения. Несмотря на попытки использовать «лайфхаки» для обмана, полиграф выявляет ложь благодаря специфическим реакциям организма. Многие обвиняемые приходят, надеясь доказать свою невиновность, и те, кто отказывается от теста, вызывают подозрения у судей.
Следственный эксперимент показал, как криминалисты тщательно работают на местах преступлений. Эксперт Артем Михаленко продемонстрировал, что в чемодане криминалиста находятся перчатки, осветители и дактилоскопические порошки для снятия отпечатков пальцев.
Даже если преступник пытается не оставить следов, криминалисты могут обнаружить невидимые биологические следы, такие как чешуйки кожи и ДНК, что делает их работу эффективной и точной.
Начальник отдела фоноскопических и лингвистических экспертиз Екатерина Некипелова может по переписке в соцсетях определить пол, возраст и личностный портрет человека. Она проводит автороведческую экспертизу, чтобы выявить связи между участниками ОПГ, используя тексты, поступающие из интернета, включая оскорбления и клевету.
Некипелова рассказала о случае, когда анонимная записка о теракте, принесенная в полицию мужчиной, на самом деле была написана женщиной, что подтвердилось ее анализом. Даже смайлики могут выдать авторство текста, так как каждый человек использует свои любимые эмодзи.