Сотрудники ОМОН подмосковного главка Росгвардии провели тактические занятия

На одном из полигонов Московской области прошла тактико-специальная тренировка сотрудников спецподразделений ОМОН «Пересвет» и «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из различного вида вооружения и гранатометанию, а также отточили технику ведения огня из-за укрытия.

В ходе тренировки росгвардейцы отработали действия по отражению нападения диверсионной группы на движущуюся автомобильную колонну, обнаружению и ликвидации условных преступников.

Применение беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки огня, а также использование специальных средств связи и наблюдения позволило успешно выполнить учебно-тренировочные задачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.