Сотрудники образования Балашихи обсудили сотрудничество с МГТУ им. Баумана

Поездку возглавила начальник управления по образованию городского округа Александра Зубова.

Гости познакомились с передовыми научными разработками университета, побывали в современных лабораториях и научно-технических центрах, где им продемонстрировали уникальные технологические решения и проекты.

В ходе встречи с руководством вуза и ведущими преподавателями стороны обсудили перспективы развития инженерного образования и внедрения инновационных технологий, а также создание совместных образовательных проектов и программ. Особое внимание уделили вопросам обмена опытом между школами Балашихи и университетом, что позволит расширить возможности для профориентации и подготовки будущих специалистов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.