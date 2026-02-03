Сотрудники «Мособлпожспаса» прошли аттестацию по работе в средствах защиты

Во вторник, 3 февраля, сотрудники территориальных управлений № 5, 6 и 8 «Мособлпожспаса» прошли аттестацию на право работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в Богородском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Аттестация прошла на базе 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6. В мероприятии приняли участие работники, задействованные в тушении пожаров, которым необходимо иметь допуск к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк пояснил, что экзамен состоял из теоретической и практической частей. В учебном классе сотрудники прошли устное собеседование, тестирование и письменно ответили на вопросы по нормативным документам газодымозащитной службы. Также они решали тактические задачи по работе в задымленной среде.

Практическая часть включала проверку навыков по проведению боевой проверки и использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, участники прошли медицинское обследование и проверку готовности к работе в дыхательных аппаратах.

Все 33 участника успешно сдали экзамен и подтвердили свою квалификацию, отметил Сергей Прокопюк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.