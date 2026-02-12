сегодня в 19:06

Сотрудники Мособллеса помогли автомобилистам выбраться из сугробов в Ступине

Сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» 11 февраля помогли двум водителям, чьи автомобили застряли на лесных дорогах городского округа Ступино после снегопада, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Обильные снегопады осложнили движение по лесным дорогам в Ступинском округе. Снежные заносы и накат увеличили риск застревания автомобилей.

Первый инцидент произошел на территории Туровского участкового лесничества, недалеко от поселка Малюшина дача. Во время патрулирования начальник отдела организации лесной охраны заметил застрявшее в снегу такси и помог водителю освободить машину.

В тот же день еще один водитель не смог подняться по заснеженной дороге в Ступинском участковом лесничестве. Старший участковый лесничий оказал необходимую помощь, после чего автомобиль продолжил движение.

В филиале «Русский лес» отметили, что сотрудники лесной охраны регулярно патрулируют территорию и готовы оперативно реагировать на внештатные ситуации. Служебные автомобили оснащены оборудованием для оказания помощи гражданам.

Специалисты рекомендуют водителям в период снегопадов соблюдать осторожность и по возможности избегать поездок по лесным дорогам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.