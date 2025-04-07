Сотрудники «Мособлгаза» провели техобслуживание Вечного огня в Бронницах

Сотрудники «Мособлгаза» провели техническое обслуживание Вечного огня на Мемориале воинской славы в Бронницах. Подобные мероприятия подчеркивают важность сохранения памятников истории и культуры, а также заботу о людях, которые помнят и чтут подвиги своих предков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках этих работ специалисты Бронницкой РЭС филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» временно перенесли пламя Вечного огня на резервную горелку. Далее они аккуратно демонтировали звезду и очистили горелку. Затем провели прочистку и продувку форсунок, проверили герметичность соединений и запорной арматуры. После этого конструкция была собрана заново, и установка была продута газом для вытеснения воздуха.

По завершении технического обслуживания газовщики вернули пламя с временной горелки на мемориал. Убедившись в устойчивом горении, они возложили цветы к мемориалу.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.