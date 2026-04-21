Сотрудники МосОблЕИРЦ собрали 2,5 тонны мусора в Люберцах

Субботник на берегу реки Пехорки в Люберцах объединил около 100 сотрудников МосОблЕИРЦ из разных городов Подмосковья. За день участники собрали 2,5 тонны отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Акция открыла сезон субботников и стала самой масштабной за историю экологических инициатив расчетного центра. В уборке участвовали сотрудники из Люберец, Раменского, Лыткарино, Жуковского, Котельников, Реутова, Балашихи и центрального офиса. Многие пришли с семьями и детьми.

Берег реки очистили от старых шин, металлолома, стеклянных бутылок, пластика и бытового мусора. Участники разделились на команды и соревновались, кто быстрее и больше соберет отходов. Для них организовали викторины, конкурсы, розыгрыши призов и полевую кухню.

«Субботники — это всегда отличная возможность провести время с пользой всей семьей и на свежем воздухе. В этом году совместно с администрациями мы определили 635 мест проведения ежегодных субботников. Также выделили 552 локации, где участники смогут получить необходимый инвентарь. На всех точках будет организовано горячее питание», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Министр добавил, что мероприятия охватят пространства, где требуется ручная уборка после зимы, и будут сопровождаться культурно-развлекательной программой для детей и взрослых. В ближайшие две недели расчетный центр проведет экологические акции и в других городах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.