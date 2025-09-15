Сотрудники МФЦ Солнечногорска отметили профессиональный праздник

Сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Солнечногорска поздравили с Днем работника МФЦ в Московской области. Первый замглавы городского округа Кирилл Типографщик передал теплые пожелания команде офиса в поселке Андреевка.Он поблагодарил директора МФЦ округа Наталью Спицину, руководителя филиала Елену Волынкину и их коллег за качественное обслуживание населения и профессиональные достижения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«От имени главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова поздравили специалистов с Днем сотрудника МФЦ Московской области. За период своей деятельности МФЦ „Андреевка“ одержал победу во Всероссийском конкурсе „Лучший многофункциональный центр России“. Такое признание свидетельствует о высоких показателях и качестве предоставляемых услуг», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В филиале предоставляют государственные услуги порядка 68 тысячам человек из поселков Андреевка, Голубое, Менделеево и Алабушево. Работают 9 окон приема и выдачи документов, спецокно для предпринимателей и цифровой центр с терминалами для самостоятельной подачи заявлений. Функционирует клиентский офис управляющей организации «УК „Симфорус“ для консультаций по платежным документам за жилищно-коммунальные услуги.

К поздравлениям сотрудников МФЦ Солнечногорска присоединилась заместитель главы городского округа Надежда Назарьева.

«Каждый день вы доказываете, что даже самые сложные бюрократические процедуры могут быть простыми и понятными для обычного человека. С самого начала СВО вы помогаете фронту, отправляя десятки тонн гумпомощи нашим воинам и жителям новых территорий. Спасибо за заботу о людях, тактичность и неравнодушие», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Первый центр госуслуг в Солнечногорске был открыт в 2014 году. С полным перечнем предоставляемых государственных и муниципальных услуг, адресами и временем работы офисов можно ознакомиться на сайте: https://www.mfcsoln.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.