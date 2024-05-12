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Сотрудники МЧС спасают кошек и собак из обрушившегося дома в Белгороде

Сотрудники МЧС спасают кошек и собак из обрушившегося дома в Белгороде, сообщает SHOT .

Как стало известно, часть из этих домашних питомцев погибли под завалами в результате обрушения.

Однако есть и те питомцы, которые выжили в этой трагедии.

Найденных собак и кошек пережат ветеринарам и волонтерам, а тазе ищут их хозяев.

В городе Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 авто.