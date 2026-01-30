Сотрудники МЧС помогают коммунальным службам убирать снег в Подмосковье

сегодня в 14:42

Пожарные и спасатели Московской области оказывают помощь коммунальным службам в расчистке снега на остановках и тротуарах, а также обеспечивают безопасность на дорогах, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений Московской области совместно с коммунальными службами участвуют в уборке снега. Пожарные и спасатели очищают остановки общественного транспорта и тротуары, чтобы обеспечить удобство и безопасность жителей региона.

Для ликвидации последствий снегопадов на дорогах привлекается специальная пожарная техника повышенной проходимости. С ее помощью сотрудники МЧС вытаскивают застрявшие автомобили, кареты скорой помощи, грузовики и фуры, а также предотвращают образование заторов.

В городских округах Клин, Подольск и Ленинский для работников коммунальных служб, задействованных в уборке снега, организованы пункты обогрева. Там можно согреться, выпить горячий чай и отдохнуть.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.