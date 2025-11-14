Сотрудники ГУ ФССП России по Подмосковью приняли участие в «Днях юстиции»

Сотрудники правового отдела ГУФССП России по Московской области приняли участие в совместных выездных мероприятиях «Дни юстиции» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

На этой неделе в городских округах Черноголовка и Краснознаменск прошли совместные приемы граждан в рамках мероприятий «Дни юстиции». В ходе данных мероприятий сотрудники правового отдела Главного управления совместно с коллегами-юристами из других служб и ведомств ответили на интересующие вопросы граждан в рамках компетенции службы.

В ходе встреч были оказаны индивидуальные юридические консультации гражданам с целью правового просвещения населения и оказания бесплатной юридической помощи.

Решение о проведении в административно-территориальных образованиях области совместных выездных мероприятий «Дни юстиции» было принято на Координационном совете при управлении министерства юстиции РФ по Московской области. Такие совместные мероприятия проводятся в Подмосковье на регулярной основе.

