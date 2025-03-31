Сотрудники АО «Водоканал» провели экскурсию для красногорских школьников

Учащиеся образовательных учреждений городского округа Красногорск с удовольствием посещают экскурсии, которые для них регулярно проводит АО «Водоканал». В ходе познавательных мероприятий школьники знакомятся с процессом очистки и подачи воды. На днях гостями предприятия стали третьеклассники начальной общеобразовательной школы № 17, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

АО «Водоканал» обслуживает 508,2 км водопроводных и 494,3 км канализационных сетей. Технологический процесс на предприятии автоматизирован, на мониторах информация о состоянии оборудования отображается в режиме реального времени. Юным экскурсантам максимально подробно рассказали о том, что, куда и зачем течет по трубам. Живой формат урока об окружающем мире ребятам понравился больше привычного школьного занятия. Третьеклассники были впечатлены услышанным и увиденным.

«Мне очень понравилось, как там очищают воду. Мы зашли, смотрели, как там интересно, в больших залах, как появляется у нас в кране вода», — рассказала Люба Беляева.

По словам учителя начальной общеобразовательной школы № 17 Татьяны Бельских, на уроках по окружающему миру дети изучали тему воды. Экскурсия на предприятие стала полезным дополнением к учебной программе.

«Чтобы дети, открывая кран утром, понимали, что вода не просто свободно течет, а что она проходит такой огромный путь очистки», — отметила педагог.

АО «Водоканал» проводит экскурсии часто. Школы заранее оставляют заявку на электронной почте, договариваются о времени. Чаще всего гостями предприятия становятся третьеклассники, но знакомятся с технологическим процессом и ребята постарше — ученики шестых-восьмых классов и даже студенты. Мероприятия проводятся не только с образовательной, но и просветительской целью — старшеклассникам рассказывают о важности рабочих специальностей, в частности, знакомят с деятельностью тех, кто обеспечивает водой тысячи людей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.