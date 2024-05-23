Сотрудника департамента Минобороны по госзаказу Вертелецкого задержали в Москве

В столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали начальника управления в департаменте Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, сообщает Mash .

Вертелецкий отвечал за размещение тендеров тендеров на закупку оружия для нужд Вооруженных сил РФ.

Высокопоставленный офицер использовал свое служебное положение и отдал знакомым предпринимателям прибыльный гособоронзаказ. За это в качестве взятки Вертелецкий получил от компании загородный дом и автомобиль.

У задержанного в собственности есть квартира в подмосковной Власихе стоимостью 6 млн рублей. Ее площадь составляет 60 кв. м. В 2021 году задержанный приобрел автомобиль Audi Q7, продав Volkswagen Touareg. В собственности у супруги Елены Силантьевой автомобиль Toyota Camry.

Ранее в Москве задержали бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал-майора Ивана Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Высокопоставленного офицера арестовали на 2 месяца. Свою вину Попов не признал.