Сотни жителей Можайска отпраздновали Масленицу

На Губернаторской площади в Можайске танцевальные и певческие коллективы округа продемонстрировали красочные номера, исполнив полюбившиеся песни и танцы в честь Масленицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание привлекали атрибуты праздника: многочисленные зоны мастер-классов и праздничное оформление. С гостями мероприятия с удовольствием общались артисты в ярких костюмах. Можайцы восхищались грацией и чувством равновесия ходулистов и фотографировались с огромным улыбчивым масленичным блином. Те же, кто не боится трудностей, попробовали себя в традиционных конкурсах.

«Масленица — любимый праздник нашей семьи, всегда проводим его шумно и вкусно. На площади у „Багратиона“ мы встретили много своих друзей и в большой компании отметили Масленицу. Спасибо творческим коллективам за прекрасную атмосферу», — поделилась впечатлением о празднике жительница округа Светлана.

Вкуснейшие блины и русское традиционное чаепитие под живое выступление творческих коллективов оставили в памяти гостей праздника яркие впечатления. Особенно им запомнился огромный праздничный хоровод.

Благодаря созданным тематическим фотозонам каждый смог сделать для себя фото на память.

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