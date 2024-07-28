Сотни байкеров проехали кортежем, провожая МотоТаню в последний «заезд»

В столице прощаются с погибшей в Турции блогершей МотоТаней

В столице в воскресенье прощаются с трагически погибшей в Турции блогершей Татьяной Озолиной, известной как МотоТаня. На площади возле Большого Троекуровского зала собрались байкеры, новички-мотоциклисты и почитатели творчества женщины, сообщает Life.ru.

Очередь за шлагбаумом выглядит довольно внушительно, несмотря на то, что многие уже успели пройти вперед.

Байкеры пришли в черной традиционной одежде с красными цветами. Прощание с МотоТаней продлится до 13:00.

МотоТаня погибла в аварии в Турции 23 июля — она столкнулась с местным мотоблогером Онуром Обутом. Озолина была автором и владелицей одного из самых популярных в России мотоблогов в различных соцсетях.