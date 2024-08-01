Сошла с ума, но выжила: индиец заковал жену-американку в джунглях на 40 дней

Правоохранительные органы индийского штата Махараштра задержали местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении со своей супругой, являющейся гражданкой США, сообщает МИР 24 .

По данным следствия, мужчина приковал женщину цепью к дереву в джунглях и оставил ее умирать. Потерпевшую, которую удалось обнаружить только спустя 40 дней, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Установлено, что пострадавшая — 41-летняя Лалита Кайя Кумар, является гражданкой США. При ней были обнаружены документы, подтверждающие ее американское гражданство, а также индийские документы с адресом в штате Тамилнад.

Врачи, осмотревшие женщину, сообщили, что из-за перенесенных испытаний у нее развились психические расстройства. В частности, у Кумар наблюдается спазм челюстей, затрудняющий речь, однако ее жизни непосредственной угрозы нет.

В отношении подозреваемого супруга возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая покушение на убийство, создание угрозы для жизни и незаконное лишение свободы.