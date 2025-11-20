Соседи застукают: прогулка с собакой без намордника может дорого обойтись

Жалоба очевидца и видеозапись с камеры могут стать основанием для штрафа за выгул собаки без намордника или поводка, рассказала РИАМО судебный юрист Любава Трофимова.

«Фиксация таких нарушений обычно начинается с жалобы. Если кто-то увидел вашу собаку без поводка и намордника, и это его напугало или привело к порче имущества (например, пес погрыз клумбу или пометил детскую горку), человек может подать заявление в полицию или местную администрацию. Не обязательно, чтобы произошел инцидент — достаточно потенциальной угрозы. Доказательства собирают разными способами. Чаще всего это видео с камер наблюдения или смартфона: прохожий снимает, как ваша собака бегает свободно, и прикрепляет ролик к жалобе», — рассказала Трофимова.

Она добавила, что если есть свидетели, их показания фиксируют в акте. Полиция может составить протокол на месте, если патруль заметил нарушение сам. Для более серьезных случаев, как испуг или порча, нужны дополнительные подтверждения — медицинская справка о стрессе у потерпевшего или фото повреждений.

«В соцсетях полно историй, где люди выкладывают видео с неконтролируемыми собаками, и это становится основой для штрафа. Важный момент: без твердых доказательств дело могут закрыть. Если жалоба анонимная и без фото/видео, ее часто игнорируют. Но если нарушение в общественном месте с камерами, шансы на фиксацию высоки — особенно в больших городах, где системы видеонаблюдения повсюду», — отметила юрист.

По оценке Трофимовой, на практике привлечь владельца собаки к ответственности вполне реально, но не всегда просто. В крупных городах, где много жалоб от жителей, полиция реагирует оперативно — особенно если речь о потенциально опасных породах.

«Однако в маленьких городах или селах все иначе: там нарушения часто игнорируют, если нет серьезного инцидента. Штрафы выписывают в основном по жалобам, и, если вы не „попались“ на камеру, шансы уйти от ответственности высоки. Статистика показывает, что реально привлекают в 30–50% случаев с доказательствами — многое зависит от настойчивости жалобщика. Если собака напугала ребенка или кого-то укусила, дело может дойти до суда, и тогда штраф неизбежен. В итоге, лучше не рисковать: многие владельцы теперь предпочитают перестраховываться, чтобы избежать хлопот», — разъяснила эксперт.

