Соседи ворвались в квартиру к волгоградцу, терроризировавшему их песнями Шамана

Неизвестные вломились в коммунальную квартиру жителя Волгограда, терроризировавшего соседей аудиоколонкой, из которой ежедневно звучали гимн РФ, песни певца SHAMAN’а и собачий лай, сообщает V1.RU .

Инцидент произошел в одной из квартир дома № 2а на бульваре Энгельса.

По словам соседей, включенная на полную громкость колонка начинала работать ежедневно в 07:00 и заканчивала поздним вечером. При этом сам мужчина является риелтором и не проживает в трехкомнатной коммуналке, в которой ему принадлежит комната. На двери висит амбарный замок.

Измученные жильцы дома утверждают, что своими действиями мужчина предпринимает попытки вынудить их приобрести его долю за баснословную сумму. Их обращения в правоохранительные органы и администрацию города не приносят желаемого результата.

«В пятницу приходили мужчина и женщина, якобы его племянник и жена. Я их первый раз видела. Они зашли в комнату, отключили колонку и ушли. Пока тишина, мы чуть выдохнули, а что будет дальше, не знаем», — рассказала одна из жительниц дома.

При этом заявление о взломе в правоохранительные органы владелец комнаты в коммуналке не писал.