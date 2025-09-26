Сорбенты, бинты и успокоительные: что должно лежать в аптечке для питомца

Заведующая Красногвардейской ветклиникой Вера Земская сообщила РИАМО, какие лекарства должны быть в аптечке питомца, а сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» подсчитал, что базовый набор обойдется примерно в 1,5 тыс. рублей.

«Собирая аптечку для питомца, можно начать с обычных „человеческих“ лекарств. Использовать такие препараты можно только по назначению врача, потому что именно специалист подберет точную дозировку и длительность курса. Стоит иметь под рукой средства от расстройства желудка и для восстановления водного баланса, чтобы не допустить обезвоживания при диарее. Не помешают и сорбенты при отравлениях, слабительное при запорах, антигистаминные препараты на случай аллергии, а также спазмолитики от спазмов», — сказала Земская.

Она добавила, что также обязательно стоит иметь дома обезболивающие и успокоительные средства для животных. Но виды и дозировки этих и других лекарств лучше всего подбирать на консультации с ветврачом, чтобы не навредить питомцу.

«Успокоительные часто дают тревожным животным перед визитом в ветклинику. Из полезных мелочей также может пригодиться таблеткодаватель — в помощь тем, чьи питомцы отказываются принимать лекарства. Кроме лекарств, в аптечке обязательно должны быть средства первой помощи на случай, если питомец поранится. Туда стоит положить стерильные бинты и салфетки, кровоостанавливающую пудру для когтей и антисептики вроде хлоргексидина. Йод и зеленку лучше не использовать — они могут обжечь», — предупредила ветврач.

Земская подчеркнула, что не стоит забывать про профилактику. Так, питомцу нужно раз в 3 месяца давать средство от гельминтов и регулярно обрабатывать его от блох и клещей.

«На случай, если паразит все же прицепится, дома также стоит иметь клещеудалитель. В аптечку для питомца нужно положить и электронный термометр: он безопаснее ртутного и быстрее измеряет температуру тела», — отметила специалист.

