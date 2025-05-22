Sony: компания борется с мошенниками, а не с пользователями из РФ
Компания Sony не ведет целенаправленной блокировки аккаунтов пользователей из России, ограничения касаются лишь случаев нарушения пользовательского соглашения, сообщает Telegram-канал «360».
По данным экспертов, блокировки затрагивают преимущественно аккаунты, используемые в мошеннических схемах — при перепродаже подписок, массовой регистрации или при одновременном доступе с разных IP-адресов. Представители индустрии подчеркивают, что обычные пользователи, соблюдающие правила сервиса, могут не опасаться ограничений.
«Проверка показала, что все тестовые аккаунты работают нормально. Речь идет об отдельных случаях, вероятно связанных с нарушениями», заявил президент Русской ассоциации дистрибьюторов видеоигр Яша Хаддажи.
Ситуация не носит политического характера и является частью стандартной практики защиты платформы от злоупотреблений. Sony продолжает обеспечивать доступ к сервису для всех добросовестных пользователей, независимо от их географической принадлежности, отмечают специалисты.