Солнце вернулось в депрессивную фазу: ждать ли новых сильных вспышек

Ученые РАН не прогнозируют сильных вспышек на Солнце в начале марта

Солнце переходит к фазе снижения активности после кратковременного роста из-за появления двух групп пятен. Серьезных вспышек и геомагнитных бурь в ближайшие дни не ожидается, сообщает Сноб .

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что текущий цикл проходит стадию спада после максимума 2024 года. В конце февраля на поверхности звезды впервые за 4 года не зафиксировали ни одного пятна. По оценке специалистов, такие периоды будут повторяться.

Активный центр 4366, ранее вызвавший серию мощных вспышек, утратил энергию и перешел в стадию распада. Ученые ожидают, что оставшееся пятно исчезнет в течение 5–10 суток.

Центр 4379–4380 при появлении из-за края солнечного диска дал около 20 вспышек, однако быстро ослаб. В последние дни активность практически прекратилась.

Геомагнитную обстановку формирует слабо возмущенный солнечный ветер. Индекс Kp остается немного повышенным и временами достигает «желтого» уровня, однако значительных возмущений не прогнозируется. Конец февраля и начало марта 2026 года, по оценке ученых, не принесут заметных событий для солнечной физики.

