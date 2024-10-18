В Ступине подписали соглашение о взаимодействии с Ассоциацией старост

В центральной библиотеке города Ступино в рамках встречи со старостами территориальных отделов прошло подписание соглашения о взаимодействии с Ассоциацией старост сельских населенных пунктов Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подписи под документом поставили глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских и председатель правления Ассоциации Федор Степанов.

Мероприятие прошло в центральной библиотеке города Ступино в рамках встречи со старостами территориальных отделов.

Как сообщил глава округа, предметом двухстороннего соглашения является сотрудничество в целях повышения эффективности решения вопросов местного значения, а также реализация инициатив Ассоциации и жителей сельских населенных пунктов.

«Это позволит выстроить грамотную работоспособную систему и даст новый импульс для дальнейшего развития. Важно, чтобы объединение старост стало реально работающим институтом местного самоуправления, наделённым полномочиями и ресурсами. Только люди на местах понимают, что реально нужно тому или иному населённому пункту. Продолжим встречаться со старостами, в том числе на базе представительства Ассоциации, где будем открыто общаться, подводить итоги сделанного и обсуждать планы на будущее», — отметил Сергей Мужальских.

Со словами поддержки также выступили председатель Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области Федор Степанов, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

В рамках встречи с юбилейным днем рождения поздравили старосту деревни Рудины Любовь Глебову, пожелав ей здоровья, добра и благополучия.

Соглашение предусматривает координацию действий администрации муниципалитета и Ассоциации по нескольким важным направлениям. В их числе — повышение эффективности работы сельских старост, организация конференций, семинаров, круглых столов, рабочих групп и других мероприятий по актуальным вопросам местного значения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.