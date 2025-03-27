Сочетать с овощами и зеленью: как приучить ребенка кушать рыбу?

По мнению врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, чтобы привить ребенку любовь к рыбе, это блюдо следует готовить в разных видах, с зеленью и овощами.

«Когнитивная функция развития мозга очень важна, поэтому продукты, в том числе и рыба, должны быть в рационе растущего организма. Насыщать рыбой свое чадо нужно в сочетании с овощами и зеленью. Это позволит ребенку получать и фтор, и источники белка, и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

Если у ребенка возникают аутоиммуные негативные реакции на рыбу, ее можно заменить на рыбий жир, добавила диетолог.

Чтобы привить любовь к этому продукту, можно, например, предложить малышу рыбные котлеты и, конечно, все показывать на своем примере. Если родители не включают рыбу в свой рацион, то и ребенок вряд ли приобретет к ней привычку.