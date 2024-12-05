Собственникам земли в Подмосковье напомнили, как изменить ВРИ участков

На территории Московской области собственники могут изменить вид разрешенного использования своих земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Изменения в ЕГРН Росреестром вносятся только после оплаты услуги по изменению вида разрешенного использования. Рассчитать ее можно, воспользовавшись на региональном портале госуслуг сервисом Миноблимущества по предварительному расчету платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Получить данную услугу можно по ссылке. При этом следует помнить, что изменение ВРИ земельного участка может отразиться на его кадастровой стоимости и на величине земельного налога.

Узнать вид разрешенного использования земли можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости с помощью электронных сервисов на портале госуслуг, на сайте Росреестра, в офисах МФЦ или через сервис «Публичная кадастровая карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.