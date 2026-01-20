Собака Кинг помогает убирать мусор в Раменском

Бельгийская овчарка по кличке Кинг вместе с хозяйкой Лилией Гепард участвует в уборке мусора на улицах Раменского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кинг, бельгийская овчарка малинуа, помогает поддерживать чистоту в Раменском. По команде хозяйки Лилии Гепард собака подбирает пакеты и бутылки и относит их к урне. Лилия отмечает, что Кинг не трогает предметы, которые не обозначены как мусор, и не подбирает опасные вещи с земли.

Воспитание такой собаки требует серьёзного подхода: ежедневные прогулки, занятия с кинологом, спорт и умственные тренировки стали частью их жизни. Кинг занимается аджилити — бегом с препятствиями, а также ноузворком, где учится различать запахи. В ближайшее время они планируют приступить к мондьорингу для развития охранных навыков.

Лилия объяснила, что обучение началось с простой команды «взять», после чего собака получала поощрение. Со временем Кинг научился относить мусор к урне, что стало для него важной задачей. По словам хозяйки, пример Кинга показывает, что заботиться о чистоте города под силу каждому.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.