Со школьниками Балашихи провели беседу про семейные ценности

В рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» с ученикам образовательных учреждений городского округа Балашиха провели беседу по теме «Как понять друг друга разным поколениям?», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной целью занятия стало воспитание уважительного и бережного отношения к семейным традициям и знаниям, накопленным разными поколениями.

Во время занятия ребятам показали серию тематических видеоматериалов, ученики обсудили семейные традиции и истории своих семей, выполнили практические упражнения.

Подобное занятие было направлено на создание условий для построения конструктивного взаимодействия между разными поколениями и уважения друг к другу.

Регулярно каждая новая учебная неделя в школах Балашихи начинается с торжественной линейки, гимна Российской Федерации и выноса флагов. Затем для ребят проводятся занятия на разные темы в рамках цикла серии всероссийских классных часов для учащихся «Разговоры о важном». Во время них с ребятами обсуждаются темы, касающиеся государственных и профессиональных праздников, памятных дат, нравственного воспитания и семейных ценностей.

