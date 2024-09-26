Снос самовольной постройки начался в Мытищах

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Несмотря на внушительные размеры постройки на берегу Пяловского водохранилища в Мытищах, суд признал ее самовольной, и она подлежит сносу. После решения Мытищинского суда от 30 мая 2022 года собственники более двух лет уклонялись от его выполнения, затягивая процесс под разными предлогами, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Тем не менее, благодаря совместным усилиям ГУРБ Московской области, ГУФССП России по Московской области и администрации г. о. Мытищи, удалось добиться частичного исполнения судебного решения.

Для принудительного сноса незаконной постройки областное ГУФССП и местная администрация изменили порядок действий, предоставив право муниципалитету самостоятельно снести сооружение. Специализированная организация под контролем спецназа ФССП России уже начала демонтаж зданий.

ГУРБ Московской области во взаимодействии с ГУФССП России по Московской области продолжает работу по оказанию содействия органам местного самоуправления в принуждении собственников самовольных строений к исполнению судебных решений.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.