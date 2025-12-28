Снег и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в воскресенье пройдет небольшой снег, местами умеренный, температура опустится до минус 4 — минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.