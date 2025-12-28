Снег и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье пройдет небольшой снег, местами умеренный, температура опустится до минус 4 — минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде сохранится гололедица.
Юго-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 731 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 6 — минус 4 градуса, днем 29 декабря — от минус 5 до минус 3. Сохранятся снег и гололедица.
