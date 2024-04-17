Служба крови Московской области проводит конкурс слоганов

До 1 июня доноры могут предложить свой слоган Службы крови Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Слоган Службы крови — это не просто громкая фраза, это наполненные глубоким смыслом слова народа, слова, благодаря которым в сердце каждого отзовется необходимость помощи, которая посильно почти каждому. Став однажды донором крови, человек спасет чью-то жизнь. Эта цепочка добра должна стать бесконечной — поэтому так важно информировать граждан о феномене донорства, поэтому каждому важно знать, что быть донором — это просто и почетно. Пусть слоган Службы крови и этот конкурс станет нашим помощником в этом», — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Службы крови Московской области Елена Денисова.

Конкурс проводится совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр передового опыта и технологий „СФЕРА“. Авторы лучших идей получат мерч Доноров Подмосковья. Принять участие в конкурсе могут доноры всей России.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

