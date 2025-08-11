Слова на «х», «п», «е», «б». В Госдуме хотят блокировать за русский мат в Сети

В Госдуму внесен законопроект о блокировке материалов с нецензурной бранью в информационном пространстве. Депутаты считают, что инициатива поможет установить более четкий и эффективный механизм блокировки интернет-контента, содержащего обсценную лексику, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности .

Парламентарии предлагают внести поправки в Федеральный закон (ФЗ) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В пояснительной записке подчеркивается, что «легального определения понятия „нецензурная брань“ нет», и к ней относится в том числе «русский мат».

«Под нецензурной бранью в обществе понимаются унижающие честь и достоинство слова и выражения, не соответствующие нормам современного русского литературного языка, сегмент бранной лексики, включающий грубейшие бранные выражения, часто выражающие спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию», — говорится в записке.

В Роскомнадзоре, продолжили в Госдуме, ранее разъясняли, что «к нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на „х“, „п“, „е“, „б“», а также образованные от них фразы и выражения. В ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» говорится, что использование русского языка как государственного не позволяет употреблять слова и выражения с обсценной лексикой. В статье о мелком хулиганстве Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) нецензурная брань также рассматривается как признак правонарушения, напомнили в Думе.

«В настоящий момент, контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке. Законопроект подразумевает необходимость блокировки такого контента», — пояснили в нижней палате российского парламента.

Как напомнили в Госдуме, на телевидении и радио выражения с матом уже цензурируют — обычно путем глушения звукового сигнала. Ожидается, что если соответствующие поправки примут, то интернет-авторам тоже придется цензурировать свои материалы, если в них есть обсценная лексика «во избежание блокировки своего контента по решению органов прокуратуры».