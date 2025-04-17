Следствие раскрыло детали многомесячной спецоперации против Смирнова

Оперативники несколько месяцев вели скрытую разработку бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова перед его арестом по делу о мошенничестве, пишет ТАСС .

Как выяснилось, проверка расходования бюджетных средств на строительство приграничных укреплений началась еще в начале 2024 года, когда появились первые сигналы о возможных злоупотреблениях.

По данным следствия, собранная доказательная база не оставляет сомнений в причастности экс-чиновника к преступной схеме. В правоохранительных органах утверждают, что вина Смирнова подтверждается как документами о расходовании средств, так и показаниями свидетелей. Особое внимание уделяется хищениям при возведении фортификационных сооружений, которые должны были усилить оборону приграничных районов.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела, включая возможных соучастников преступления.

Смирнову грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.