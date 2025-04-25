Славянский бульвар лидирует в голосовании Подольска

В голосовании за благоустройство общественной территории в Подольске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на портале «Госуслуги» лидирует Славянский бульвар, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На выбор представлены пять объектов, только один из них получит финансирование. Подольчане активно принимают участие. Пока голоса жителей распределились в пользу Славянского бульвара в микрорайоне Силикатная-2 на улице Тепличная, за него отдали свои голоса 3282 человека. Ещё 686 человек проголосовали за Бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики. На третьем месте с 332 голосами находится территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморной в микрорайоне Парковый.

Еще 272 выбрали Сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади и 233 — Сквер им. А. А. Долгого в микрорайоне Ивановский.

Каждый житель округа старше 14 лет может отдать свой голос за любимую общественную территорию по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/

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